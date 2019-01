Beitske Visser neemt eerste horde richting de W-Series, de Formule 1 voor vrouwen

Stap 1 zit in de pocket. De in Dronten geboren Beitske Visser (23) is de eerste selectieronde voor de W-Series door en schaarde zich bij de laatste 28 rijdsters die in aanmerking komen voor een zitje in de nieuwe Formule-raceklasse voor vrouwen. ,,Nu wil ik die laatste stap ook gaan maken.’’

Er is maar plek voor achttien vrouwen in de hoogste vrouwenklasse, die in de volksmond de Formule 1 voor vrouwen wordt genoemd. Dit jaar worden er zes wedstrijden gereden. De eerste schifting werd afgelopen weekend in een shoot-outweekend in Oostenrijk gemaakt op het circuit van oud-Formule 1-coureur Alexander Wurz in Melk. Vierenvijftig coureurs werden daar onderworpen aan fysieke, mentale tests en rijvaardigheden.

Visser slaagde met vlag en wimpel. ,,We moesten allemaal testen doen, met Porsches driften en speciale oefeningen doen. Laten zien dat we de wagens beheersen’’, legt Visser uit. ,,Ook met voorwielaandrijvers. Ik reed nooit eerder met voorwielaandrijving, dat vergt nogal een andere techniek. Hoe snel kun je je daar op aanpassen, dat is waar ze naar kijken. Daarnaast moesten we fitnessoefeningen doen, laten zien hoe we met de media omgaan. Ik denk dat ik met het driften en mijn controle over de auto’s wel indruk heb gemaakt en ik maakte weinig fouten.’’

Groepen

De 54 vrouwen werden in groepen verdeeld. Visser zat met voornamelijk Engelse rijdsters in een groep. ,,Een goede groep ook’’, zegt ze. ,,We hebben elkaar echt gepusht om het beste te laten zien. Natuurlijk is de concurrentie groot en is het hard tegen hard, maar buiten de test was het heel gezellig. Na de shoot-out, toen de uitslag bekend was, hebben we met zijn allen nog gegeten. Ook met de afvallers erbij. Die waren wel teleurgesteld natuurlijk.’’

Ze kregen geen tussenstanden te horen van de jury die bestond uit oud Formule 1-coureus David Couldhart, Alexander Wurz, oud-IndyCar racester Lyn St. James en racedirecteur Dave Ryan. ,,Maandagmiddag werd de uitslag bekend gemaakt, dat maakte het wel spannend. Tussendoor spreek je de juryleden wel, maar wordt er gezegd over de uitslag. Al had ik wel het gevoel dat het heel goed ging. Zeker op de manier waarop ze de selectie bekend maakten. De jury liet iedereen in groepen aan tafel zitten en dan zeiden ze tafel 1 is door, tafel 2 niet. Dat was wel spannend. Mijn tafel mocht door, toen viel de druk weg. Lekker.’’

Spanje

In maart gaan de 28 overgebleven rijdsters naar Almeria in Spanje. Hoe schat Visser haar kansen in? ,,Op basis van deze tests zijn we door, maar je kunt nu nog niet zien wie er allemaal heel goed zijn in een Formule-auto. In Spanje testen we nog met een Formule 3-auto, de auto waar ook de wedstrijden mee gereden gaan worden. En op basis van die testen wordt bepaald welke achttien rijdsters door mogen. En er is plek voor een paar reserverijdsters. Ik ga er keihard voor werken om bij die laatste achttien te komen. Het zal mijn huidige programma niet in de weg zitten. Ik ben nog reserve in de Formule E en ga nog GT-auto’s rijden. Waar precies is nog niet bekend, maar dat wordt op elkaar afgestemd.’’

