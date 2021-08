Beitske Visser opgelucht na verschrikkelijke crash: ‘Een engeltje op mijn schouder’

Cristiano Ronaldo naar Manchester United na bemoeienis Alex Ferguson

18:09 Manchester City trekt de stekker uit het dossier-Ronaldo. De Engelse kampioen hield de lijn met zaakwaarnemer Jorge Mendes tot vanmiddag open, maar voelde aan dat die ook met Ronaldo’s oude club Manchester United rond de tafel had gezeten. Sir Alex Ferguson bemoeide zich er hoogstpersoonlijk mee en zo keert Ronaldo na twaalf jaar terug op Old Trafford, waar hij in zijn eerste periode (van 2003 tot 2009) goed was voor 118 goals in 292 wedstrijden.