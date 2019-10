Beitske Visser weer de enige Nederlandse coureur in W-Series

Het eerste jaar W-Series heeft de vrouwenracesport veel goed gedaan. Daar is Visser van overtuigd. ,,Het heeft het vrouwenracen op de kaart gezet, we hebben veel aandacht en publiciteit gehad. Voorafgaand aan de competitie waren er veel sceptici, maar die hebben we wel de mond gesnoerd denk ik. We hebben wel laten zien dat we wat kunnen", zegt de vrouw die ook bij BMW onder contract staat. Met die werkgever is Visser in gesprek over hoe haar seizoen er naast de W-Series uit zal zien. Afgelopen jaar reed ze enkele GP3-wedstrijden en testte ze de nieuwe BMW M2 op de racebaan Nürburgring-Nordschleife in Duitsland.