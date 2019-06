Beitske was er al vroeg bij en de dochter van Demy wil international worden

In de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters uit het verspreidingsgebied van de Stentor meemaken én delen op sociale media.

Assistent-bondscoach Arjan Veurink van de Oranje Leeuwinnen is onder de indruk van de oranje supportersinvasie tijdens het het tweede pouleduel van de voetbalsters van Nederland in Valenciennes. Het voelt zelfs - zo laat Veurink weten - alsof Oranje thuis speelt. Mooi man, kippenvel. Oh ja, en drie punten tegen Kameroen!

Tijd om even te ontspannen tijdens het trainingskamp in Collalbo. Schaatsster Carlijn Achtereekte geniet eventjes van de avondzon. En terecht, want daarna wordt het weer hard trainen! Maar het is wel een mooi plaatje.

Ahhh, vaderdag, maar dan toch wel een tijdje geleden. Coureur Beitske Visser op schoot bij haar vader. We kunnen in elk geval zien dat de racesport er al flink vroeg in zat! En rijdt ze mee om de prijzen in de hoogste klasse voor vrouwen, de W-Series. Dat heeft papa goed gezien!

De dochter van oud-Apeldoorner Demy de Zeeuw wil later ook in het Nederlands elftal voetballen. Ze wil net zo goed worden als Lieke Martens en Daniëlle van der Donk. Nou, met de genen van haar vader heeft ze in elk geval een goede voorsprong!