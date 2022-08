Bekende ploeggenoot voor Vormer en Lang, AZ neemt afscheid van ervaren kracht

met video Pingel van Danilo helpt pover Feyenoord met hangen en wurgen langs RKC

Arne Slot beklaagde zich vorig seizoen meer dan eens. Eenmaal bij een topclub aangekomen dacht de trainer dat het strafschoppen in zijn voordeel zou regenen, maar dat viel hem erg tegen. In Waalwijk greep de VAR terecht in na een overtreding op Patrik Walemark. De penalty bleek beslissend: 0-1.

21 augustus