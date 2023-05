Bekers, schalen en champagne: nog meer kampioenen in Oost-Nederland!

Galerij der GrotenHet blijft prijzen regenen. Niet alleen vorig weekeinde, ook nu houden talloze sportteams in Oost-Nederland vol trots een beker, schaal of andere trofee omhoog. Om ze te belonen voor hun harde werk zetten we de kampioenen van dit seizoen in het zonnetje. Dit is de Stentor Zegetocht!

Heb je zelf ook een mooie kampioensfoto? Stuur ‘m naar online@destentor.nl. Vermeld voor-, achternaam en woonplaats. Laat ook even weten om welke club, welk elftal en welke competitie het gaat.

JO13-1 van SV Schalkhaar

De jongens van Schalkhaar overwonnen deze zaterdagochtend glansrijk. Het team is vanochtend met een 10-1 overwinning overtuigend kampioen geworden in de Divisie 1-D, het hoogste amateurniveau voor de jeugd. Na in december al winterkampioen te zijn geworden met indrukwekkende cijfers, is dit kampioenschap met een doelsaldo van 40 voor en 9 tegen ook zeer succesvol te noemen. Ze speelden tegen HZVV JO13-1 uit Hoogeveen.

Volledig scherm Schalkhaar kampioen. © Rene Stokkink

JO 13-1 van Olympia’28

De jongens waren door een ruime overwinning op de leeftijdsgenoten van SJO Triville kampioen geworden en werden zaterdag bij terugkomst in Hasselt verwelkomd met een erehaag van groene rook .Op de foto ontbreekt Koen, maar ook hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het kampioenschap.

Volledig scherm Groene rook en medailles viel de jeugd van Olympia'28 ten deel. © Gerrit Slurink

VV Heino, heren 8

Heino 8 speelt 7e klasse en is met 9 punten voorsprong kampioen geworden! Ze zijn met ongeveer 20 man en het is een echt vriendenteam.

Volledig scherm De kampioenen van Heino 8. © Marga Bos

SC Klarenbeek 3

Het team SC Klarenbeek 3 is zondag kampioen geworden. Ze spelen in de zondagcompetitie in de zesde klasse.

Volledig scherm SC Klarenbeek 3 © Jeroen Hendriksen

FC Oldemarkt JO12-1

De JO12-1 voetballers van FC Oldemarkt zijn kampioen geworden. Na drie keer tweede te zijn geworden is het nu toch gelukt. Zaterdag werd met maar liefst 10-3 van Veno gewonnen. Het feestje werd flink gevierd, heel het dorp heeft mee kunnen genieten. Het hele team gaat over naar de JO13 en er komen een paar oude bekenden terug in het team.

Volledig scherm JO12-1 voetballers van FC Oldemarkt © Fam. Barneveld

CSV’28 14-1

CSV’28 14-1 werd zaterdag ongeslagen kampioen in de hoofdklasse.

Volledig scherm CSV'28 14-1 © Eigen foto

VV Lemelerveld 15-1

De jongens van 15-1 van VV Lemelerveld zijn zaterdag overtuigend kampioen geworden in de hoofdklasse A. De Weide JO15-1 uit Hoogeveen werd met een 6-4 nederlaag naar huis gestuurd. Op de foto ontbreken Teije, Jorn en Marc. Ook zij hebben een belangrijk deel bijgedragen aan het kampioenschap. Na de promotie uit de 1e klasse zijn ze nu direct kampioen in de hoofdklasse.

Volledig scherm Afgelopen zaterdag zijn de jongens van 15-1 van VV Lemelerveld overtuigend kampioen geworden. © VV Lemelerveld

SV Zwolle 2

SV Zwolle zaterdag 2 is afgelopen weekend kampioen geworden na een 5-0 overwinning op Berkum 10. Vorig weekend werd een grote stap naar het kampioenschap door in een rechtstreeks duel met 1-2 te winnen van DVC Dedemsvaart 5. Het winnende doelpunt viel in blessuretijd.

Volledig scherm Een medaille en een heuse schaal viel het team van SV Zwolle 2 ten deel. © SV Zwolle

Albatross JO15-2

Ze verloren dit seizoen maar een wedstrijd en speelden slechts een keer gelijk. Dus dat Albatross JO15-2 terecht kampioen is geworden in de 5e klasse, is wel duidelijk. Afgelopen maandagavond waren ze door het gelijkspel tussen twee concurrenten al zeker van de titel, maar zondag zetten ze nog even de puntjes op de i door in de laatste wedstrijd op het hoofdveld in Ugchelen met 1-0 te winnen. Het team speelt al vele jaren samen, dit jaar voor het eerst kampioen!

Volledig scherm Deze jonge toppers van Albatross vlogen onbedreigd naar de titel. © Marjolein Mulder

Flevoboys JO15-1JM en Heren 5

Richard Lichtmeijer, de trotse teamleider van Flevoboys JO15-1JM, stuurde vanuit Emmeloord onderstaande foto in ‘voor in de galerij der groten’. Het team is afgelopen zaterdag in de wedstrijd tegen Sparta Enschede kampioen geworden in de 6e divisie. In de voorjaarscompetitie liep het team de promotie nipt mis door op de tweede plaats te eindigen achter FC Emmen.

Op hetzelfde sportpark was het ook feest voor de mannen van Heren 5. Zie vierden hun kampioenschap geheel in het wit gestoken.

Volledig scherm Met witte rozen vierde Flevoboys JO15-1JM het kersverse kampioenschap. © Richars Lichtmeijer

Volledig scherm Heren 5 van Flevoboys viert het kampioenschap in het wit. © Hetty Bouwhuis

Victoria Boys Dames 2

Het tweede damesteam van Victoria Boys uit Apeldoorn is afgelopen weekend na een overtuigende overwinning van 0-6 tegen SV Kilder kampioen geworden. Zij promoveren volgend seizoen naar de tweede klasse. Gefeliciteerd dames!

Volledig scherm Het tweede damesteam van Victory Boys is terecht blij met het kampioenschap. © Linsey van Oort

FC Dalfsen JO17-1

De selectie van 17-1 van Dalfsen is zaterdag kampioen geworden in de Divisie 7. Een opmerkelijke prestatie aangezien ze in het eerste gedeelte van dit seizoen al kampioen werden in de hoofdklasse. Ook in de beker deden ze het zeer verdienstelijk en strandden pas in de halve finale.

Volledig scherm Vermoeide, maar dolblije gezichten bij de kampioensjeugd van Dalfsen. © FC Dalfsen

Zwolle ZAC VR1

Het eerste elftal van de vrouwen van ZAC in Zwolle is kampioen van de 3e klasse geworden na een overtuigende 1-7 overwinning op ASV Dronten op de slotdag van de competitie. Met een doelsaldo van 119 voor en 26 tegen kan gesproken worden van een fantastisch seizoen. Gefeliciteerd met dit mooie resultaat!

Volledig scherm Het vrouwenelftal van ZAC Zwolle hebben de meeste doelpunten gescoord en zijn kampioen. © ZAC Zwolle

WSV Apeldoorn JO13-1 2e divisie

Een balkonscène hoort natuurlijk bij een mooie overwinning en dat lieten de jongens van WSV JO13-1 zich geen twee keer zeggen. Uitgelaten joelden de jonge kampioenen hoe blij ze waren. Het team heeft een succesvol seizoen achter de rug in de 2e divisie. Hopelijk lukt het ze in de volgende competitie opnieuw als winnaar uit de bus te komen.

Volledig scherm Een balkonscène hoort er natuurlijk bij voor de kampioenen van WSV Apeldoorn. © WSV Apeldoorn

Victoria Boys - Jongens JO17

Het elftal JO17 van de Victoria Boys in Apeldoorn zijn zaterdag kampioen geworden. Zij bleven met 28 gewonnen punten ver voor de tegenspelers. En dat is zeker een feestje waard. Van harte jongens!

Volledig scherm Met twee mooie plakkaten vieren de jongens van JO-17 Victoria Boys uit Apeldoorn hun overwinning. © Victoria Boys

HC Ares - Meiden B1

Met nog twee wedstrijden voor de boeg zijn de meisjes B1 van hockeyclub Ares in Apeldoorn niet meer in te halen. Die prestatie moet gevierd worden en dus werd gisteren de champagne al ontkurkt. En dan mogen ze in de week van 21 t/m 26 juni ook nog eens knallen bij The United World Games 2023 in Klagenfurt, Oostenrijk. Gefeliciteerd meiden!

Volledig scherm Feest bij de speelsters van meiden B1 bij HC Ares in Apeldoorn. © MB1 HC Ares

MO17-1 Olympia'28 Hasselt

Ook de voetbalsters van Olympia’28 uit Hasselt mogen het kampioenschap uitbundig vieren. De Hoofdklasse-speelsters van Meiden Onder 17 hebben dit weekend de competitie gewonnen, en dat niet voor het eerst. Hun seizoen zit er nog niet helemaal op, want midden juni gaan ze ook naar het NK. Toi toi toi!

Volledig scherm De Hoofdklasse-speelsters van Meiden Onder 17 bij Olympia '28 in Hasselt. © Nieke Veger

C.S.V VIOS Vrouwen 3

Bij de dames 3 van VIOS uit Vaassen is het goed raak. Met 20 punten meer dan de nummer twee zijn zij de overtuigende winnaars van de 5e Klasse 7 in het vrouwen veldvoetbal. Trainer Martijn van Zuuk is apetrots op zijn team. Knappe prestatie, gefeliciteerd!

Volledig scherm De dames van vrouwen 3 bij VIOS in Vaassen zijn de overtuigende winnaars van de 5e Klasse 7. © Han Balk

Mariënheem JO19-1

De jongens Onder 19 van s.v. Mariënheem stonden nog even met zijn allen op het veld. Maar dat zal niet vaak meer voorkomen. Na dit seizoen verspreiden de spelers zich over verschillende teams, maar dit kampioenschap pakt niemand ze meer af. Gefeliciteerd mannen!

Volledig scherm De jongens van s.v. Marienheem gaan na dit seizoen uit elkaar, maar dat mag de pret niet drukken! © Marjolein Hagen

WWNA Zaterdag 2

De (iets oudere) jongens van zaterdag 2 bij WWNA in Wenum-Wiesel staan er gekleurd op. Op de kampioensfoto staan niet alleen de prijswinnende spelers van het team, maar ook hun toekomstige opvolgers. Klasse mannen, van harte!

Volledig scherm De mannen van zaterdag 2 bij WWNA uit Wenum-Wiesel hebben niet alleen op het veld, maar ook tijdens het maken van de foto de grootste lol! © Bastiaan van Oorspronk

Wezep JO13-1

Het voetbalteam JO13-1 van WHC uit Wezep komt volgend seizoen uit in de 2e divisie. De jongens Onder 13 werden dit weekend kampioen in de hoofdklasse. Niets staat deze mooie promotie nog in de weg en daar zijn de jongens maar wat blij mee. Gefeliciteerd en veel succes!

Volledig scherm Groot feest bij JO13-1 van WHC uit Wezep. Het team is kampioen en maken een mooie promotie. © Levi van 't Ende

Hattem JO16-1

Tegen een 11-1 overwinning in je kampioenswedstrijd valt weinig in te brengen. Met ruime cijfers wonnen de hockeyjongens Onder 16 van de Hattemse Mixed Hockey Club de beslissende wedstrijd van dit seizoen. De winst was zoet want door die overwinning werden ze ook direct kampioen in de Eerste Klasse. Goed gewerkt, jongens!

Volledig scherm Die knul op het doel heeft het goed bekeken, met zijn fles bubbels. De rest van het team heeft vooral oog voor de beker. © Rogier

Beachvolleybal duo Eerste Divisie

Beachvolleybalduo Robin van Weerd (23) en Gijs Dikken (17) viel vorige week zondag al in de prijzen. Bij sportterrein Valkenhuizen in Arnhem werden de twee kampioen in de Eerste Divisie. Moeder Carin van de Apeldoornse Robin is supertrots op haar zoon en stuurde deze overwinningsplaat in. Gefeliciteerd heren!

Volledig scherm Prijswinnende Beachvolleyballers Robin en Gijs poseren vol trots met de nummers 2 en 3 van de Eerste Divisie. © Carin van Essen

Dames 1 Hanzestars

Ook de basketbaldames 1 van Hanzestars uit Zutphen waren er dit jaar vroeg bij. Zij werden twee weken terug kampioen in de 4e klasse van Regio Oost. De Zutphense basketbalvrouwen waren dolblij met hun kampioenschap. Daar heeft het spandoek vast en zeker bij geholpen. Ze zijn maar wat trots, en terecht. Van harte!

Volledig scherm De speelsters van Hanzestars uit Zutphen waren door het dolle heen! © Andrea Schaap