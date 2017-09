Bekertoernooi HHC al na één ronde voorbij

Kansen

Gesterkt door het doelpunt kwam HHC beter in de wedstrijd. Het creëerde zelfs nog een aantal kansjes. Niettemin zochten de ploegen met een 0-1 stand de kleedlokalen op. In de tweede helft ontwikkelde zich een compleet andere wedstrijd. De Amsterdammers schakelden een tandje bij, terwijl HHC vergat te voetballen en vooral achteruit liep. De gelijkmaker van Nabil El Gourari was daar een logisch gevolg van.

Niet veel later werd het zelfs 1-2. Abderrahim Loukili verschalkte HHC-aanvoerder Glenn Kobussen en doelman Sander Danes. Zijn voorzet werd door Harry Zwarthoed binnen geprikt: 1-2. In het restant van het bekerduel was HHC niet meer bij machte een vuist te maken. De Amsterdamse overwinning kwam niet meer in gevaar, waardoor het bekertoernooi voor de ploeg van coach Gert Jan Karsten reeds na een rondje voorbij is. Zaterdag wacht HHC weer een duel in de reguliere competitie. Dan ontvangen de Hardenbergers AFC op sportpark De Boshoek.