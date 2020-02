Bekertopscorer Janssen met Monterrey naar halve finale

Bergwijn onder de indruk van Leipzig

0:05 Met Steven Bergwijn in de basis verloor Tottenham Hotspur in de achtste finales van de Champions League op eigen veld van RB Leipzig (0-1). De Nederlandse aanvaller zag ook dat de Duitse tegenstander goed was. ,,Het was voor ons een heel moeilijke wedstrijd”, zei hij bij Veronica.