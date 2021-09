Bekeruitslagen: Schalkhaar plaatst zich knap voor de eerste ronde

Aan de opzet van de strijd om de districtsbekers is niets veranderd. In de groepen met teams uit de eerste- en tweede klasse gaan twee teams door naar de knock-out-fase, in de andere poules gaat alleen de winnaar een ronde verder. De hoofdklassers, die al aan de competitie zijn begonnen, stromen pas tijdens het hoofdtoernooi in.

De Sallandse eersteklassers Rohda, Heino en Voorwaarts T. kwamen de groepsfase goed door. Opvallend was de kwalificatie van Schalkhaar, dat zich na een nederlaag tegen Owios in de eerste wedstrijd goed herstelde. Een gelijkspel bij WSV Apeldoorn was genoeg om door te bekeren.

BEKERVOETBAL

ZATERDAG

Eerste/tweedeklassers

Poule 101

4 sep

WVF - Wijhe’92 4-0

11 sep

Wijhe’92 - Unicum 0-2

18 sep

DOS Kampen - Wijhe’92 1-1

Poule 103

4 sep

Schalkhaar - Owios 0-1

11 sep

Hierden - Schalkhaar 0-4

19 sep

WSV – Schalkhaar 1-1

*Schalkhaar door naar volgende ronde

Poule 105

5 sep

Vorden - TVC 1-4

12 sep

Vogido – Vorden 1-0

18 sep

Vorden-Quick’20 0-4

Poule 110

4 sep

Be Quick’28 - Lemelerveld 6-5

11 sep

Lemelerveld - Lelystad’67 3-2

18 sep

KHC - Lemelerveld 1-0

Poule 112

4 sep

Heino - Hulzense Boys 2-0

12 sep

Bon Boys – Heino 1-0

19 sep

Heino - ATC’65 2-1

*Heino door naar volgende ronde

Poule 113

4 sep

MASV - Be Quick Z. 4-1

11 sep

Be Quick Z. - DVC’26 1-1

18 sep

Be Quick Z. - SDOUC 1-4

Poule 115

4 sep

Rohda Raalte - Vroomshoopse Boys 1-2

12 sep

Suryoye-Mediterraneo - Rohda Raalte 0-1

19 sep

Rohda Raalte - Grol 5-1

*Rohda Raalte naar volgende ronde

Poule 122

5 sep

VVG’25 - Voorwaarts T. 1-4

12 sep

Voorwaarts T. – NEO 2-0

18 sep

Enter Vooruit - Voorwaarts T. 1-2

*Voorwaarts naar volgende ronde

Derde klasse en lager

Zaterdag

Poule 201

4 sep

Almen - Eefde 1-2

11 sep

GFC - Almen 2-2

Eefde – Tubantia 1-1

18 sep

GFC - Eefde 4-1

Almen - Tubantia 2-2

Poule 202

4 sep

EGVV - ATC’65 1-7

11 sep

Wilhelminaschool – EGVV 3-2

18 sep

Eilermark - EGVV 8-2

Poule 203

4 sep

SV Rijssen – Helios 4-2

11 sep

Helios - Rigtersbleek 1-1

18 sep

Helios - DES 1-2

Poule 208

4 sep

Twello - Hatto Heim 3-2

11 sep

WZC – Twello 2-0

18 sep

VSW - Twello 0-0

Poule 212

11 sep

Kon. UD - De Zweef 0-7

14 sep

De Blauwwitters - Kon. UD 7-4

18 sep

Kon. UD - SVV’91 3-3

Poule 214

4 sep

Zalk - Teuge 1-1

11 sep

Teuge - AGOVV 0-3

18 sep

Oene - Teuge 3-1

Poule 215

4 sep

FC RDC – Wilsum 0-3

11 sep

Swift’64 - FC RDC 7-2

18 sep

FC RDC - VEVO 2-1

Poule 217

4 sep

Hellendoorn - Sp. Deventer 4-0

11 sep

Sp. Deventer - Lemele 2-2

18 sep

Sp. Deventer - Barbaros 4-3

Poule 219

11 sep

Elistha – Gorssel 4-3

18 sep

Gorssel - Dieren 0-7

Poule 223

11 sep

Oranje Nassau - FC Zutphen 1-3

14 sep

FC Zutphen - FC Aramea 6-0

18 sep

Bornerbroek - FC Zutphen 1-4

*Zutphen naar volgende ronde

Poule 226

4 sep

Oeken – Heerde 3-3

11 sep

Elspeet - Oeken 6-0

18 sep

Rood-Wit’58 - Oeken 5-0

Poule 230

4 sep

SC Enschede - Blauw Wit’66 2-1

11 sep

Blauw Wit’66 - SVVN 1-1

18 sep

Sp. Rijssen - Blauw Wit’66 5-0

Poule 236

7 sep

Harfsen - ASV’57 2-2

11 sep

AVC Heracles - Harfsen 0-4

18 sep

Harfsen - Achilles E. 4-3

ZONDAG

Poule 301

5 sep

Neede – DEO 3-1

12 sep

DEO - KSV 1-0

19 sep

DEO - LSV 2-2

Poule 302

5 sep

Brummen – Doesburg 0-0

12 sep

Victoria Boys – Brummen 1-1

19 sep

EDS – Brummen 0-3

Poule 303

5 sep

ABS - Raalte 2-2

Markelo – Witkampers 0-1

12 sep

Raalte - Markelo 2-2

Witkampers – ABS 3-2

19 sep

Raalte - Witkampers 1-3

Markelo - ABS 3-3

*Witkampers door naar volgende ronde

Poule 306

5 sep

DAVO - Wesepe 2-3

Klarenbeek – Activia 5-1

12 sep

Activia - DAVO 8-0

Wesepe – Klarenbeek 2-3

19 sep

Wesepe - Activia 3-4

Klarenbeek - DAVO 9-5

*Klarenbeek door naar volgende ronde

Poule 309

5 sep

Broekland - KCVO 0-6

De Hoven – Wissel 5-1

12 sep

KCVO - De Hoven 3-0

Wissel – Broekland 1-2

19 sep

Broekland - De Hoven 1-2

Wissel - KCVO 0-5



Poule 310

5 sep

Warnsveldse Boys - Keijenburgse Boys 5-1

Basteom – Pax 1-8

12 sep

Pax - Warnsveldse Boys 1-5

Keijenburgse Boys – Basteom 5-3

19 sep

Keijenburgse Boys - Pax 3-2

Basteom - Warnsveldse Boys 1-2

*Warnsveldse Boys door naar volgende ronde

Poule 312

5 sep

Ratti-Socii - Emst 0-1

AZC – Voorst 9-0

12 sep

Voorst - Ratti-Socii 2-0

Emst – AZC 1-3

19 sep

Voorst - Emst 2-1

Ratti-Socii - AZC 0-5

*AZC naar volgende ronde

Poule 312

5 sep

SHE – Terwolde 0-6

12 sep

Ulu Spor - SHE 2-1

Terwolde - Robur et Velocitas 2-13

19 sep

Ulu Spor - Terwolde 1-2

SHE - Robur et Velocitas 0-12

Poule 315

5 sep

Sallandia – Overwetering 0-4

12 sep

Overwetering - Hoonhorst 6-2

Vilsteren – Sallandia 1-3

19 sep

Sallandia - Hoonhorst 3-2

Vilsteren – Overwetering 0-8

*Overwetering door naar volgende ronde

Poule 317

5 sep

Borne-GSV’63 4-1

12 sep

GSV’63-Diepenheim 1-7

19 sep

GSV’63-Zenderen Vooruit 3-0

Poule 319

5 sep

Halle - Reünie 2-4

Ruurlo - FC Dinxperlo 0-5

12 sep

Reünie - Ruurlo 5-1

FC Dinxperlo – Halle 11-0

19 sep

Halle - Ruurlo 0-1

FC Dinxperlo - Reunie 2-2

Poule 320

5 sep

CCW’16 - IJsselstreek 2-4

Diepenveen - Nieuw-Heeten 5-0

12 sep

Nieuw-Heeten - CCW’15 2-1

IJsselstreek – Diepenveen 1-5

17 sep

Nieuw-Heeten - IJsselstreek 3-2

18 sep

CCW’16 - Diepenveen 2-3

*Diepenveen door naar volgende ronde

Poule 323

5 sep

Saasveldia – SDOL 2-5

12 sep

SDOL – Manderveen 1-1

19 sep

SDOL - Fleringen 3-4

Poule 328

5 sep

Holten - Hector 0-1

12 sep

MVV’29 – Holten 1-1

19 sep

La Première - Holten 3-2

Poule 329

5 sep

Lochem - HMC’17 4-1

SVBV - VIOS B. 1-7

12 sep

VIOS B. - Lochem 0-3

HMC’17 – SVBV 2-2

19 sep

HMC’17 - VIOS B. 0-2

SVBV - Lochem 1-6

*Lochem door naar volgende ronde

Poule 334

5 sep

Zwolle - Lettele 1-2

Colmschate - Groen Wit 1-5

12 sep

Lettele - Colmschate 2-1

Groen Wit -Zwolle 6-0

16 sep

Zwolle - Colmschate 1-2

19 sep

Groen Wit - Lettele 3-0

Poule 335

5 sep

Orderbos - Epse 2-1

12 sep

Epse - Dierense Boys 3-0

19 sep

Epse – WWNA 1-6

Poule 336

5 sep

Sportlust Vroomshoop – Mariënheem 5-1

12 sep

Mariënheem – Vasse 0-9

19 sep

Mariënheem - Reutum 0-8

Poule 342

5 sep

Heeten - Go Ahead 2-0

9 sep

ZVV’56 - Turkse Kracht afgelast vanwege coronagevallen bij Turkse Kracht

12 sep

Go Ahead - ZVV’56 3-5

Turkse Kracht - Heeten afgelast vanwege coronagevallen bij Turkse Kracht

16 sep

Go Ahead - Turkse Kracht 1-4

19 sep

ZVV’56 - Heeten 3-2

Poule 349

5 sep

Haarle – Langeveen 3-2

12 sep

Luctor et Emergo - Haarle 4-2

19 sep

Almelo - Haarle 5-6

Poule 351

5 sep

De Gazelle - TKA 1-0

12 sep

Vaassen - De Gazelle 1-2

*Gazelle door naar volgende ronde