Bekijk de hoogtepunten van de eerste vrije training in Japan

Sebastian Vettel is het raceweekend in Japan goed begonnen. Hij besloot de eerste vrije training als eerste. Met een 1.29,166 was de Duitser ruim twee tienden sneller dan Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo pakte in zijn Red Bull op P3. De sessie lag meer dan een kwartier stil na een crash van Carlos Sainz. Max Verstappen zette de zesde tijd neer.