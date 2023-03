Bekijk hier alle goals van Benfica - Club Brugge en Chelsea - Borussia Dortmund in Champions League

De Champions League wordt dinsdag hervat met twee returns in de achtste finales. Benfica verdedigt in eigen huis tegen het Club Brugge van Björn Meijer en Noa Lang een voorsprong van 2-0. Chelsea en Hakim Ziyech krijgen het Borussia Dortmund van Sébastien Haller en Donyell Malen op bezoek. De Duitsers wonnen twee weken geleden met 1-0 en dus is er werk aan de winkel voor Chelsea.