Bekijk hier alle uitslagen, doelpuntenmakers en verslagen van het amateurvoetbal in de regio

Mickey van der Hart werd volwassen bij GA Eagles: ‘Zonder mental coach was ik misschien gestopt met voetballen’

Zo sta je in de Adelaarshorst, zo bemachtig je met Lech Poznań de Poolse landstitel. Het is het verhaal van doelman Mickey van der Hart (28), inmiddels weer terug in Nederland bij FC Emmen. De inwoner van Zwolle gaat in op vijf stellingen.