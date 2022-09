Bekijk hier alle video’s van de Grote Prijs van Singapore

Met video Nederland­se volleybal­sters op WK ook te sterk voor Puerto Rico, plek in tweede ronde is binnen

De Nederlandse volleybalsters hebben op het WK in eigen land ook hun derde wedstrijd gewonnen. Tegen Puerto Rico moest Oranje in het Arnhemse Gelredome wel een set afstaan: 3-1. De setstanden waren 23-25 25-20 25-16 en 25-15. Eerder had Nederland zowel tegen Kenia als Kameroen met 3-0 gewonnen.

