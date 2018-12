Bekijk hier de samenvatting van de middagsessie in ‘Ally Pally’

Schouten opnieuw geklopt door Takagi in massastart

18:14 Irene Schouten heeft bij de wereldbeker in Heerenveen zilver veroverd op de massastart. De marathonschaatsster kon in de enerverende finale het goede teamwerk van Melissa Wijfje net niet afmaken. In de eindsprint bleek de Japanse Nana Takagi de beste.