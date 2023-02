Bekijk hier het programma en alle uitslagen van de NK afstanden in Heerenveen

Eindzege Guerreiro Dylan Groenewe­gen gaat te vroeg aan en valt stil na lastige finale in slotrit Ronde van Saoedi-Ara­bië

Het is Dylan Groenewegen niet gelukt zijn tweede ritzege te boeken in de Ronde van Saoedi-Arabië. De Nederlandse sprinter van Team Jayco AlUla ging te vroeg aan in de hellende slotfase van de vijfde en laatste etappe, viel stil en strandde op de vierde plaats.

1:41