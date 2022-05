Bekijk hoe Verstappen Leclerc de baas is en alle andere hoogtepunten uit Miami

Volleybal­lers van Dynamo pakken veertiende landstitel

Draisma Dynamo is ook dit jaar landskampioen volleybal geworden. De Apeldoorners lieten in de finales van de play-offs niets aan toeval over en versloegen Orion zondagmiddag met 3-0, waardoor de uitslag in de best-of-five in wedstrijden ook 3-0 werd.

16:24