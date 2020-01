‘Bekritiseerde’ Federer speelt liefdadigheidsduel voor bosbranden

Podcast | ‘Wat heeft Babel in godsnaam bij Ajax te zoeken?’

11:34 In de eerste AD Voetbalpodcast van 2020 bespreekt Hidde van Warmerdam met Sjoerd Mossou en Maarten Wijffels de trainingskampen in Qatar, de transfer van Babel en ook de VAR komt weer aan bod, het succesjaar van Liverpool wordt besproken en de mannen filosoferen over de toekomst van Ronald Koeman.