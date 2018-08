Bekritiseerde halo redt leven van Charles Leclerc

Video Wens van Zwolse Jitske komt uit: wereldkam­pi­oen rolstoel­bas­ket­bal

17:17 Wereldkampioen. Eindelijk. Want zo voelt het, zegt Jitske Visser vanuit Hamburg waar de Zwolse rolstoelbasketbalster met de Orange Angels de wereldtitel veroverde. ,,Eindelijk, hier hebben we zo hard met zijn allen voor gewerkt. Zo mooi dat het nu bekroond wordt. We hebben echt geschiedenis geschreven.’’