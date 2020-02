Belg Devenyns wint Cadel Evans Great Ocean Road Race

Rolstoel­ten­nis­ster Van Koot kansloos in finale in Melbourne

8:14 Het is rolstoeltennisster Aniek van Koot niet gelukt de Australian Open te winnen. De 29-jarige Gelderse was in de finale met 6-2 6-2 kansloos tegen de Japanse Yui Kamiji, de nummer 2 van de wereld.