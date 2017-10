Belg Goffin blijft maar winnen

De Luikenaar won in de finale in twee sets van de Fransman Adrian Mannarino: 6-3 7-5.

Goffin stond vorig jaar ook in de finale in Tokio, maar toen verloor hij van de Australiër Nick Kyrgios. Tegen Mannarino was hij duidelijk de sterkste. In de tweede set nam de Franse nummer 31 van de wereldranglijst even het initiatief over, maar Goffin wist twee keer terug te breken en de partij naar zijn hand te zetten. Hij heeft nu vier toernooizeges op de ATP-tour op zijn naam.