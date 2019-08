België heeft de nieuwe Merckx, zeker en vast

Rugproble­men houden Kyrgios niet van ATP-overwin­ning

7:38 Nick Kyrgios is de winnaar geworden van het Citi Open, het tennistoernooi van Washington. De Australiër versloeg in de finale de Rus Daniil Medvedev in twee sets, beide keren was een tiebreak nodig: 7-6 (6) 7-6 (4).