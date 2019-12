België in de ban van de ‘Kristallen Fiets’

België is vandaag in de ban van de ‘Kristallen Fiets’, de tegenhanger van de Gerrit Schulte Trofee die vorige maand zonder enige concurrentie werd gewonnen door alleskunner Mathieu van der Poel. Maar in België is de strijd nog volledig open. Sterker, die gaat na een ook voor België succesvol wielerjaar tussen vier toppers die 2019 kleurden.

Wat presteerden de kanshebbers?

• Allrounder Wout van Aert (Jumbo-Visma) won een rit én de ploegentijdrit in de Tour, twee ritten in de Dauphiné en het Belgisch kampioenschap tijdrijden.

• Supertalent Remco Evenepoel (Deceuninck–Quick-Step) verraste in de Clásica San Sebastián, werd Europees kampioen tijdrijden in Alkmaar en greep WK-zilver bij de strijd tegen de klok.

• Tijdrijder Victor Campenaerts (Lotto Soudal) greep het werelduurrecord (55.098 kilometer) en won de tijdrit in de Tirreno-Adriatico.

• Oude rot Philippe Gilbert (Deceuninck–Quick-Step) won monument Parijs-Roubaix en boekte twee etappezeges in de Vuelta.