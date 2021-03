België maakt gehakt van Wit-Rusland, Portugal buigt achterstand om tegen Luxemburg

Tegelijkertijd behaalde Portugal in groep A een moeizame zege bij. In en tegen Luxemburg werd het 1-3 voor de Europees kampioen. Portugal kwam door een treffer van Gerson Rodrigues eerst op achterstand. Op slag van rust maakte Diogo Jota gelijk en kort na de rust zorgde Cristiano Ronaldo met een intikker voor een voorsprong. Invaller João Palhinha stelde de winst veilig in de 80se minuut.



Voor Ronaldo was het zijn 103ste doelpunt in de nationale ploeg. Op de topscorerslijst aller tijden per land moet hij alleen nog de Iraniër Ali Daei voor zich dulden. Hij kwam 109 keer voor de nationale ploeg tot scoren.



Eerder op de avond won Servië met 2-1 van Azerbeidzjan. In Bakoe kwam Aleksandar Mitrovic twee keer tot scoren. De topscorer aller tijden van Servië bracht zijn interlandtotaal op 41 treffers. Ajacied Dusan Tadic, die bij de 0-1 de assist verzorgde, ging een kwartier voor tijd naar de kant. In groep A hebben Portugal en Servië na drie duels 7 punten.