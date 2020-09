Belgische Elise Mertens krijgt pak slaag van Victoria Azarenka in kwartfinale US Open

Elise Mertens is er niet in geslaagd zich te kwalificeren voor de halve finales van de US Open. De 24-jarige Limburgse werd in New York in de kwartfinale van de baan geveegd door de Belarussische Victoria Azarenka: 6-1 6-0.