Belgische fans niet welkom bij AZ - Antwerp in Enschede

,,Zoals iedereen weet kan AZ niet in eigen huis spelen vanwege problemen met het dak van het stadion. In Enschede weten we tot welke problemen dat kan leiden en daarom werken we graag mee aan een oplossing", aldus Van Veldhuizen.



,,Op basis van de informatie die voorafgaand aan dit soort wedstrijden wordt verzameld, moesten we in de driehoek (het overleg tussen de politie, het openbaar ministerie en de burgemeester) tot de conclusie komen dat het handhaven van de openbare orde en veiligheid in de stad en rond het stadion onvoldoende gewaarborgd kan worden."