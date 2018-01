Belgische Mertens groeit uit tot sensatie in Melbourne

De Belgische tennisser Elise Mertens is tot een sensatie aan het uitgroeien op de Australian Open. De 22-jarige geboren Leuvense heeft zich bij de beste acht geschaard door in de vierde ronde de Kroatische Petra Martic in twee sets uit te schakelen: 7-6 (5) 7-5.

Mertens doet voor het eerst in haar carrière mee aan het hoofdtoernooi in Melbourne. Ze staat ook voor het eerst in de kwartfinales van een grandslamtoernooi.

Mertens, de nummer 37 van de wereld, boekte haar achtste zege op rij. De Belgische won in aanloop naar de Australian Open het toernooi in Brisbane. Ze staat in de kwartfinales tegen de winnares van de partij tussen de als vierde geplaatste Elina Svitolina en de Tsjechische Denise Allertova.