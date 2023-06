Belgische wielrenner Julian Mertens ontwaakt uit kunstmatige coma na ongeluk tijdens training

overzicht ronde 3 Elina Svitolina na zinderende laatste set naar achtste finales Roland Garros

Elina Svitolina heeft op zinderende wijze de achtste finales van Roland Garros bereikt. In de derde ronde versloeg ze in drie sets de Russin Anna Blinkova: 2-6, 6-2, 7-5. Vorige week versloeg Svitolina haar al in de finale van het WTA-toernooi in Straatsburg, maar ook in Parijs lijkt Svitolina nu voor de eindzege te kunnen gaan.