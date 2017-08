Beloftevolle Svitolina (22) weer naar derde ronde US Open

Elina Svitolina heeft opnieuw de derde ronde bereikt op de US Open. De 22-jarige tennisster uit Oekraïne was in twee sets te sterk voor de Russin Evgenija Rodina: 6-4 6-4. De als vierde geplaatste Svitolina haalde in 2015 en 2016 in New York eveneens de derde ronde. Dat was echter in beide toernooien ook voor haar het eindstation.