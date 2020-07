Belt Red Bull dan zegt Vettel ‘ja’

Fernando Alonso greep de vrijgekomen stoel bij Renault. Weer een mogelijke werkplek minder voor Sebastian Vettel. De viervoudig wereldkampioen is er nog niet helemaal uit wat hij na zijn laatste jaar bij Ferrari gaat doen in 2021. ,,Alonso komt terug, maar dat staat volledig los van wat ik wil. Ik heb nog geen knoop doorgehakt en voel ook geen druk. Maar het is geen geheim dat ik veel heb bereikt in deze sport en nog meer wil bereiken. Dus ik zal niet alleen maar door blijven gaan om door te blijven gaan’’, zo legde de vorige week 33 jaar geworden Duitser vandaag uit in Oostenrijk, voorafgaand aan de tweede race op de Red Bull Ring. ,,Of ik stop, of ik neem een break, of ik ga door.’’