Bemoedigende start voor Verstappen in Hongarije

podcast Stompé: De ontwikke­ling van De Zwaan lijkt op die van Rob Cross vorig jaar

12:15 Tijdens de World Matchplay maken Co Stompé en Vincent Gerhardt elke dag een Totally Darts-podcast. In deze aflevering veel aandacht voor de fantastische prestatie van Jeffrey de Zwaan die nu in de halve finale staat van de World Matchplay. Daarnaast alles over de thriller tussen Gary Anderson en Joe Cullen waarin Anderson ook nog 'even' een 9-darter gooide.