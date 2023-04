Ben Healy niet boos op Leo van Vliet na ‘lift’ voor Tadej Pogacar: ‘Maar hopelijk gebeurt het nooit meer’

Ben Healy leek zondag hard op weg om Tadej Pogacar te achterhalen in de Amstel Gold Race, tot die laatste handig gebruik maakte van de auto van koersdirecteur Leo van Vliet. Het leverde laatstgenoemde veel kritiek op , maar twee dagen na de race heeft Healy geen zin om met modder te gooien.

,,Ik denk dat het het resultaat van de race niet heeft beïnvloed”, vertelt de Ier aan de vooravond van de Waalse Pijl tegenover de NOS. ,,Zelfs als ik Pogacar had achterhaald, was hij moeilijk te kloppen geweest. Hij ging niet voluit nadat hij was gevlucht.”

Healy was in de Amstel Gold Race bezig om de achterstand op koploper Pogacar flink te verkleinen. De Sloveense topfavoriet profiteerde echter door dankbaar in het kielzog van de auto van koersdirecteur Van Vliet te kruipen en zo weer verder uit te lopen. Pogacar soleerde na deze omstreden ‘lift’ naar de overwinning, Healy moest op ruim een halve minuut genoegen nemen met de tweede plaats.

,,Maar ik kan op niemand boos zijn”, reageert de 22-jarige Healy, die wel toegeeft dat het zien van de beelden niet goed was voor zijn humeur. ,,Het is niet fijn om te zien, maar sommige dingen moet je gewoon aanvaarden. Zulke dingen gebeuren, maar hopelijk gebeurt het nooit meer. Laat het een les zijn en een voorbeeld voor de toekomst.”

Van Vliet wuift kritiek weg

Van Vliet wilde zondag na afloop van de Amstel Gold Race niets weten van koersvervalsing. ,,Ik heb het gehoord. Maar ja, als je een foto maakt als wij passeren... Wij reden achter Pogacar, en op het moment dat de verschillen kleiner worden, moet je er voorbij”, reageerde hij bij podcast In het Wiel.

Of Pogacar daadwerkelijk profijt heeft gehad van de auto, waagde de koersdirecteur ernstig te betwijfelen. ,,Ik heb zelf ook gekoerst en kan me dat niet voorstellen. En wat heb ik ook voor baat om dat te doen? Ach laat ze maar praten, ik kan er niks mee.” Thijs Zonneveld concludeerde dat Van Vliet de vermoorde onschuld speelde en haalde in zijn column hard uit.

