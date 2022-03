Ben O’Connor slaat toe in Catalonië, Poels, Kruijswijk, en Oomen bij andere favorieten

Dick Advocaat in beeld om technische staf FC Utrecht aan te vullen

Dick Advocaat is in beeld om de ingeperkte technische staf van FC Utrecht, na het ontslag van René Hake als hoofdtrainer, aan te vullen. De club ziet in de 74-jarige Advocaat een klankbord voor de jonge, tijdelijke hoofdtrainer Rick Kruys in het restant van het seizoen.

9:36