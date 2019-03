Bencic blijft op koers voor stunt in Indian Wells

Red Bull Salzburg uitgeschakeld Nederlands CL-ticket op de tocht door zege Salzburg

20:56 Ook na vanavond is het nog onduidelijk of de kampioen van de eredivisie vanaf het seizoen 2019/2020 verzekerd is van een Champions League-ticket. Oostenrijk staat weer boven Nederland op de UEFA-coëfficiëntenlijst, omdat Red Bull Salzburg thuis met 3-1 won van Napoli in de achtste finales van de Europa League