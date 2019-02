Bencic klopt ook Kvitova en eindigt droomweek met titel

Bencic sloot daarmee een voor haar memorabele week in stijl af. In de derde ronde overleefde ze tegen Arina Sabalenka liefst zes wedstrijdpunten en vrijdag versloeg ze in de halve finales titelhoudster Elina Svitolina met 7-6 in de derde set. Ze won in Dubai in een week tijd zes partijen.

Voor Bencic, de afgelopen jaren geplaagd door blessureleed, is het pas haar derde WTA-titel uit haar loopbaan. In 2015 was ze de sterkste op de toernooien van Eastbourne en Toronto. Ook won ze in 2017 twee toernooien uit de WTA 125K Series.