Bencic ten koste van Kerber naar eindstrijd op Mallorca

Kerber kampte in de aanloop naar Roland Garros met een enkelblessure. In Parijs ging ze meteen in de eerste ronde onderuit. Het grastoernooi van Mallorca is haar eerste optreden sindsdien. De Duitse nummer zes van de wereld is de titelverdedigster op Wimbledon.



Bencic treft in de finale Sofia Kenin. De als zevende geplaatste Amerikaanse had eerder in drie sets gewonnen van de als tweede gerangschikte Anastasija Sevastova uit Letland: 6-4 4-6 6-2.