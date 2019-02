Bencic verspert titelhouder Svitolina weg naar finale

Svitolina had het toernooi in Dubai in de afgelopen twee jaar gewonnen. In de eerste set tegen de Zwitserse nummer 45 van de wereld kwam ze er echter niet aan te pas. Bencic brak haar service twee keer. Svitolina herstelde zich echter en dwong een derde set af, waarin beide speelsters een keer hun opslag inleverden. In de tiebreak nam Bencic al vroeg een voorsprong en gaf die niet meer weg.