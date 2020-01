Benefietduel tennissers brengt donatie branden op 3 miljoen euro

Hazard begon met 5 kilo overge­wicht bij Real Madrid: ‘Vakantie is vakantie’

14:12 Eden Hazard was niet bepaald goed voorbereid bij zijn start als speler van Real Madrid. De Belgische international geeft toe dat hij wat zwaarder was toen hij na de zomerstop bij zijn nieuwe club arriveerde. ,,Ik was inderdaad 5 kilo aangekomen.”