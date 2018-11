Benito van de Pas ‘héél blij’ met onverwachte kans

Maar zie daar: Mensur Suljovic heeft zich vanwege privé-omstandigheden moeten terugtrekken voor het toernooi, waarna eerste reserve Van de Pas alsnog aan het deelnemersveld werd toegevoegd. Hij neemt in het speelschema de plek in van de als zevende geplaatste Suljovic, waardoor hij vrijdag in de eerste ronde mag aantreden tegen Keegan Brown.

,,Ik ben echt heel blij met deze kans”, aldus Van de Pas. ,,Ik sta nu 30ste op de Order of Merit (de wereldranglijst van de PDC, red). En de beste 32 na de Players Championship Finals mogen naar het WK. Het zou zomaar kunnen dat ik door drie jongens zou worden ingehaald als ik zelf niet in actie was gekomen en dan ging het WK aan mijn neus voorbij. Nu pak is sowieso al prijzengeld door mee te doen en ik probeer natuurlijk op eigen kracht het WK te halen.”