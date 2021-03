Bennett de snelste in massasprint en schrijft Brugge-De Panne op zijn naam

Van Gerwen over gokken in het darts: ‘Daar ga ik natuurlijk geen domme dingen voor doen’

23 maart Voor Michael van Gerwen is het ,,oud nieuws" dat matchfixing een thema is binnen de dartwereld. ,,Ik ben zeker niet verrast. Het is iets wat jaren geleden ook al speelde. In een sport waar veel geld in omgaat, is de kans groot dat je hier mee te maken krijgt. Het gebeurt ook bij voetbal en tennis.”