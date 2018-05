Bennett klopt Van Poppel, Dumoulin alert in spekgladde finale

Door Thijs Zonneveld



En dan houdt het op met zachtjes regenen. Een zondvloed is het, urenlang. Het regent van alle kanten: van boven en beneden, van links en rechts. Wat een makkelijke, vlakke etappe had moeten zijn, verandert gedurende de dag meer en meer in een potje zwemmen. En wéér slaat het peloton in stukken en brokken uiteen als de beste borstcrawlers gas geven.



Als verzopen katten rijden de renners op en over het autocircuit van Imola. Hun gezichten getekend, hun sokken soppend in hun schoenen. Het regent in de finale aanvallen - van punchers en klimmers, van regenspecialisten en kamikazeafdalers. Rozetruidrager Simon Yates moet hoogstpersoonlijk gaten dichten op het laatste pukkeltje van de dag.



In de laatste kilometers ontsnappen Carlos Betancur en Matej Mohoric. Heel even lijken ze het met elkaar uit te gaan maken wie er wint - maar in de laatste kilometer staren ze elkaar dood in plaats van kop over kop naar de finish te rijden. De Ierse sprinter Sam Bennett profiteert. Hij gaat de sprint van een beperkte groep renners vanaf 400 meter al aan en verrast de andere overgebleven sprinters ermee. Met lengtes voorsprong komt hij over de finish.



Danny van Poppel (Lotto-Jumbo) wordt knap tweede. Gezien de overmacht van Bennett lijkt dat het hoogst haalbare.



Dumoulin alert

Tom Dumoulin haalde in de vlakke rit langs de Adriatische kust een nat pak, maar beleefde verder een goede dag. Toen het peloton op 25 kilometer van de meet door een hoosbui uiteenscheurde, zat de Nederlandse nummer twee van het klassement alert voorin. Hetzelfde gold voor rozetruidrager Simon Yates en Thibaut Pinot. Concurrenten als Richard Carapaz en Domenico Pozzovivo moesten vol in de achtervolging om het gat te dichten.



Morgen volgt opnieuw een vlakke rit van Ferrara naar Nervesa della Battaglia.



