Bennett klopt Van Poppel in Algarve, Jakobsen kan zich niet mengen in sprint

De Ier van Deceuninck - Quick-Step was opnieuw de snelste in een rit over 189 kilometer van Lagos naar Portimão. Bennett won dit seizoen ook al twee ritten in Parijs - Nice en in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Ook schreef hij Driedaagse Brugge - De Panne op zijn naam.

Fabio Jakobsen kon zijn ploeggenoot Bennett niet helpen in de massasprint. De Nederlander werd zo’n 4 kilometer voor de finish opgehouden door een valpartij. Jakobsen moest acht maanden revalideren van een zware val in de Ronde van Polen in augustus 2020. Hij onderging diverse operaties, met name aan zijn gezicht. Hij vierde vorige maand in de Ronde van Turkije zijn rentree in het peloton.