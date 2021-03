Bennett opnieuw de snelste in Parijs-Nice, Roglic valt maar behoudt leiding

Sam Bennett heeft de vijfde etappe in Parijs-Nice gewonnen. De 30-jarige Ier van Deceuninck–Quick-Step was de snelste in de massasprint en boekte zo zijn tweede dagzege in de Franse rittenkoers. Primoz Roglic kwam in de etappe ten val, maar kende verder een probleemloze dag en houdt zijn gele leiderstrui.

De vlakke rit van Vienne naar Bollène was er niet eentje voor de geschiedenisboeken. Op een kortstondig uitstapje van elf Belgen na, die even flink doortrokken toen er zijwind stond, viel er eigenlijk geen enkele aanval te noteren. Op zo’n 35 kilometer van de streep kwam klassementsleider Roglic ten val. De Sloveen kon weer verder, wat niet gold voor Jumbo-Visma-ploegmaat Tony Martin. De Duitse tempobeul moest opgeven.



,,Ik reed tegen een paaltje en kon er niet veel aan doen”, zei Roglic over het ongeval. ,,We hebben niet echt geluk gehad met Tony, maar ik ben in orde. Ik hoop dat Tony snel terug is en we gaan er alles aan doen dit verhaal tot een goed einde te brengen.”

Bennett wint met overmacht

Zoals gezegd was het eigenlijk de hele dag al duidelijk dat de rit zou eindigen in een massasprint. Daarin toonde Bennett net als in de eerste etappe aan over de sterkste sprintspieren te beschikken. De Ier bleef Nacer Bouhanni (tweede) en Pascal Ackermann (derde) met gemak voor. Danny van Poppel was met een tiende plek de beste Nederlander. Cees Bol, die in de tweede etappe nog de snelste was, kon zich vandaag niet mengen in de sprint.

,,Het was een heel lastige finale en ik had niet verwacht het vol te houden tot de finish”, zei Bennett. ,,Ik kan de andere jongens niet genoeg bedanken. Ik was gebrand omdat ik bij de vorige sprint niet meedeed.”

Finish niet in Nice?

In het klassement heeft Roglic 31 seconden voorsprong op naaste belager Maximilian Schachmann. Brandon McNulty staat derde op 37 tellen. Steven Kruijswijk, die deze dagen vooral in dienst rijdt van zijn Sloveense kopman, bekleedt de veertiende stek op 1.20.



De komende drie dagen moet er flink geklommen worden in Parijs-Nice. De koers zou zondag moeten eindigen in Nice, maar burgemeester Christian Estrosi van de Franse stad wil dat de laatste etappe van de wielerkoers buiten zijn stad wordt verreden.

Volledig scherm Sam Bennett steekt zijn vuist in de lucht. © BELGA