Bennett troeft Bauhaus nipt af in Münsterland

Ook Dylan Groenewegen mengde zich in de sprint, maar hij moest genoegen nemen met de vijfde plek. De Duitser Marcel Kittel werd vierde. Hij reed zijn laatste race voor het Belgische Quick-Step. Volgend jaar komt hij uit voor Katoesja.



De wedstrijd in Duitsland ging over 192,9 kilometer met de start in Wadersloh en de finish in Münster.