Bennett wint tweede etappe in Ronde van Turkije

Lewandow­ski staat voor honderdste interland: 'Nooit durven dromen'

14:18 Naar verwachting speelt Robert Lewandowski morgen in de UEFA Nations League tegen Portugal zijn honderdste interland voor Polen. ,,Zoveel wedstrijden én topscorer van mijn land aller tijden. Dit had ik nooit durven dromen," zegt de spits van Bayern München in een vooruitblik.