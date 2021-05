Bent Viscaal over eerste rondjes in iconisch Monaco: ‘Adembenemend’

Door Rik Spekenbrink



,,Misschien heb je me wel gezien”, zegt Bent Viscaal als hij hoort dat het mediacentrum in Monaco precies boven de bocht ‘Rascasse’ zit. Daar tikte hij donderdag in de vrije training zijn auto tegen de muur. Zachtjes, en toch pijnlijk. ,,Eén van mijn vier remmen deed het niet. Die bleek ik toch nodig te hebben”, zegt de nuchtere Tukker met een kwinkslag.



Viscaal (21) rijdt dit seizoen in de Formule 2. Het voelt als een voorrecht om het voorprogramma te mogen zijn van de Formule 1, zegt hij. ,,Maar hier is het nog iets bijzonderder.” Niet alleen debuteert hij in Monaco, het is sowieso zijn eerste raceweekeinde op een stratencircuit.

Lees ook Viscaal sleept contract in de wacht bij Formule 2-team Trident

Quote Als je éven niet oplet, sta je tegen de muur. Maar als je gewoon binnen de lijntjes kleurt, is het eigenlijk een circuit als alle andere. Bent Viscaal

Als jochie van een jaar of 5 was hij ooit wel in het prinsdom, maar die herinneringen zijn vaag. Dus is hij onder de indruk bij de ‘track walk’, de kennismakingswandeling over het circuit. ,,Fantastisch. Als klein jongetje - ik ben trouwens nog steeds niet zo groot - zag ik de Grand Prix in Monaco natuurlijk op tv. Dan droom je er wel van hier ooit te mogen rijden.” De wereldberoemde bochten, het zwembad, de tunnel; Viscaal voelt zich een jochie in een pretpark. ,,Maar ik zag ook meteen: die vangrail staat wel écht dichtbij.”

Toerist

Als hij zijn auto donderdag voor de eerste keer de baan op stuurt, neemt hij zichzelf voor één rondje als toerist te doen. ,,Een beetje sight seeing. Je rijdt dan toch op transportbanden, dan kan het wel. Het is echt adembenemend. Ik had niet verwacht dat het er in het echt zó uit zou zien.”

Quote Van zo’n rempro­bleem krijg je niet meer vertrouwen van, maar je moet de knop omzetten. Bent Viscaal

Eenmaal op snelheid heeft Viscaal alleen nog oog voor de baan, en de vangrails. ,,Het gaat zó hard, zeker bij het zwembad, bocht 12 en 13. Natuurlijk kende ik de baan van de simulator. Maar de beleving is heel anders als je achter het stuur zit. Op dit niveau kun je niet veilig rijden, of rustig aan doen. Je kan met deze auto’s niet eens op 90 procent rijden, dan verliezen ze grip. Dus ik reed op 99 procent, zeg maar. Als je éven niet oplet, sta je tegen de muur. Maar als je gewoon binnen de lijntjes kleurt, is het eigenlijk een circuit als alle andere. Je moet die vangrails maar weg denken.”

Door de gemiste tijd na die pech in de vrije training kan hij in de kwalificatie geen toptijd noteren. ,,Van zo’n remprobleem krijg je niet meer vertrouwen van, maar je moet de knop omzetten. Het was een goede vuurdoop. En het is gewoon vet om hier te rijden.” In de sprintrace werd hij vrijdagmiddag veertiende.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.