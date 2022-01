Bentveld en Molengraaf bezorgen Nederland eerste medailles, Zoe Bäckstedt pakt de dubbel

Als dochter van Parijs-Roubaix-winnaar Magnus Bäckstedt en voormalig Brits kampioen Megan Hughes is het wielrennen Zoe Bäckstedt met de paplepel ingegoten. Afgelopen crossseizoen reed de piepjonge Britse ook al meerdere keren bij de elite-vrouwen mee en eindigde ze zelfs een paar keer in de top-10, maar als gevolg van een coronabesmetting in aanloop naar het WK kreeg Bäckstedt een paar sportieve klappen te verwerken. Ze moest forfait geven voor meerdere wedstrijden en zag daardoor de wereldbeker-eindzege naar Leonie Bentveld gaan. Bentveld was op papier de enige die het Bäckstedt moeilijk kon maken.



Maar al in de eerste ronde werd het voor de 17-jarige Bentveld duidelijk dat zilver het hoogst haalbare was. Bäckstedt pakte een voorsprong van twintig seconden en hield dat de hele wedstrijd vol. Bentveld, die een mindere start kende, bleef de achtervolgende groep ruim voor en verzekerde zich van het zilver. Een dolblije Lauren Molengraaf zorgde voor een verrassing door het brons te pakken.