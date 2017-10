Berdych en Kyrgios beëindigen tennisseizoen

De 32-jarige Berdych, die al sinds Wimbledon in juli last heeft van een pijnlijke rug, had nog een kleine kans om zich te plaatsen voor de ATP World Tour Finals, volgende maand in Londen. Voor dat eindtoernooi met acht spelers hebben zich al vier man geplaatst. Om de andere vier tickets wordt nog gestreden.

Kyrgios, die is vastgelegd voor het ABN AMRO World Tennis Tournament van volgend jaar, kampt al langer met een onwillige heup. Het is een blessure die zich kort voor Wimbledon voor het eerst openbaarde. ,,Ik moet helaas mijn seizoen beëindigen zodat ik me in alle rust kan gaan voorbereiden op de Australische zomer'', keek de nummer 20 van de wereld al vooruit naar de toernooien in januari in zijn vaderland waaronder de Australian Open. ,,Het is niet het jaar geworden waarop ik gehoopt had. Ik wil er alles aan doen om volgend jaar beter voor de dag te komen.''