Beresterke Bertens vol vertrouwen naar finale in Cincinnati

In de eerste set ging het gelijk op tot Bertens, die in Cincinnati nog nooit verder was gekomen dan de tweede ronde, bij een 2-2 stand een break wist te forceren. Gek genoeg sloeg daardoor de wijzer uit in het voordeel van Kvitova, die direct terugbrak en in rap tempo de set met 6-3 naar zich toetrok.

Een uitgebreide motivatiespeach van coach Raemon Sluiter inspireerde Bertens in de tweede set. Ze brak snel door de service van haar 28-jarige Tsjechische opponente, maar gaf de voorsprong opnieuw uit handen. Ditmaal betekende het echter niet het einde van de set voor Bertens. Na een regen van breaks over en weer trok de Nederlandse met 6-4 aan het langste eind, nadat Kvitova haar servicegame op 'love' weggaf.

In de derde en beslissende set leek het verweer van Kvitova gebroken. Bertens liep snel uit naar een 3-0 voorsprong en gaf deze niet meer uit handen. Zo bereikte ze, na Milaan, haar tweede finaleplaats in een groot toernooi dit jaar. ,,Ik ben heel blij dat ik deze finale heb gehaald", liet Bertens weten.

'Kwestie van blijven knokken'

,,Vandaag had ik het in het begin lastig, zeker met de service van Kvitova", gaf Bertens toe. ,,Petra serveerde goed en haar returns waren heel goed. In de tweede set ging het beter en ik voelde me tot het einde heel fit. Het was gewoon een kwestie van door blijven knokken. Ik heb er dit jaar veel werk in gestoken om fitter te worden en om agressiever te spelen op hardcourt. Dat betaalt zich nu uit. Daar ben ik heel blij mee."