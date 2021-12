Berghuis: ‘Natuurlijk zijn dit prachtige cijfers, maar pas later komt dat besef’

,,Het gaat maar door”’, lachte Berghuis die voor de 4-1 tekende in een lege Johan Cruijff Arena. ,,Het is een unieke serie. Je hebt nauwelijks tijd om hier bij stil te staan. Natuurlijk zijn dit prachtige cijfers, maar pas later komt dat besef. We denken nu ook alweer wie we in de achtste finales kunnen loten.”