Bergkoning in Giro breekt sleutelbeen bij aanrijding met auto

FC Utrecht en AZ aan de bak: ‘Ik hoef niet naar de schoonfami­lie’

26 december Het is winterstop in de eredivisie, behalve voor FC Utrecht en AZ. Beide selecties staan met kerst op het trainingsveld in voorbereiding op de wedstrijd van morgen in Stadion Galgenwaard (14.30 uur). ,,Ik houd de jongens voor dat spelers in de Premier League ook geen kerst vieren.”